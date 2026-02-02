Капремонт школы №1 в Королеве выполнен на 50 процентов

Капитальный ремонт школы №1 на улице Октябрьской в Королеве достиг 50-процентной готовности. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области и финансируются из бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В школе №1 на улице Октябрьской в Королеве продолжается капитальный ремонт. В трехэтажном здании площадью более 5,7 тысячи квадратных метров ежедневно работают свыше 60 специалистов. На данный момент выполнена половина всех запланированных работ.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы: устройство стяжки пола, покраска стен, монтаж инженерных сетей, установка систем водоснабжения и канализации, а также вентиляции. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Здание школы было построено в 1989 году, и капитальный ремонт проводится впервые с момента ввода в эксплуатацию. В ходе обновления заменят все инженерные коммуникации, отремонтируют внутренние помещения, установят новую мебель и оборудование.

В 2025 году уже завершили фасадные и кровельные работы, а также благоустроили прилегающую территорию. Завершить капитальный ремонт планируется в июле 2026 года. После обновления в школе появится информационно-библиотечный центр и площадки для реализации креативных идей школьников. Учебное заведение станет современным и безопасным пространством для учеников и педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.