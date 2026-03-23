Капремонт школы №1 в Кашире выполнили на 30 процентов

Капитальный ремонт школы №1 имени А.И. Выборнова в Кашире завершен на 30%. Ход работ проверили глава городского округа Роман Пичугин и депутаты. Работы идут по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин совместно с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым, представителями местного отделения партии «Единая Россия» и МГЕР осмотрел ход капитального ремонта школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова. Вместе с подрядчиками и сотрудниками администрации они проверили основные помещения будущего образовательного пространства.

Особое внимание комиссия уделила многофункциональной зоне, где разместят столовую и актовый зал. Также проверили состояние спортивного зала и учебных классов, в которых создадут современные условия для занятий. Сейчас на объекте работают 57 специалистов. Продолжаются демонтажные работы, кирпичная кладка, монтаж инженерных сетей, отопления и вентиляции, установка окон и внутренняя отделка.

«Мы держим на контроле каждый этап ремонта. Важно не только соблюсти сроки, но и обеспечить высокое качество работ, чтобы школа после открытия соответствовала самым современным стандартам образования», — подчеркнул Роман Пичугин.

Он добавил, что округ рассчитывает получить обновленное и функциональное образовательное пространство.

Координатор партийного проекта «Новая школа» Владимир Марухин отметил, что обновление одного из старейших образовательных учреждений Каширы имеет большое значение для округа. По его словам, контроль за ходом работ остается постоянным. Ввод школы в эксплуатацию запланирован в соответствии с утвержденным графиком.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.