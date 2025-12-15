сегодня в 18:18

Капремонт школы № 3 им Борисова в Лобне завершен на 25%

На улице Мирная, 24а, городского округа Лобня продолжаются работы по капитальному ремонту школы № 3 им. Героя Советского Союза В. А. Борисова. Подрядчик на четверть завершил капремонт, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 45 человек, 3 единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, занимается отделкой и общестроительными работами, параллельно ведут ремонт кровли и приступили к ремонту фасада, стройготовность объекта превысила 25%», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь объекта — 4 446,5 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю, утеплят и обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, проведут внутренние ремонтные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Обновленное здание школы откроется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.