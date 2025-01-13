Капремонт школы № 2 в поселке Белоомут Луховиц завершат в 2025 году

В округе Луховицы начался капитальный ремонт школы № 2, расположенной по адресу: поселок Белоомут, ул. Гагарина, стр. 5. Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Капремонт идет в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета. На объекте работают 23 человека. Строители продолжают демонтаж, после приступят к отделочным работам», — уточняется в сообщении.

В рамках технического задания в здании площадью 2 285 кв. метров будут выполнены кровельные, отделочные и фасадные работы, проведено обустройство водосточных систем, отремонтированы входные группы, заменены инженерные сети. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.