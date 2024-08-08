Капремонт школы № 11 в округе Пушкинский завершат до 20 августа

Завершается капитальный ремонт школы № 11 в микрорайоне Заветы Ильича округа Пушкинский. Почти закончена чистовая отделка всех помещений, подходят к концу работы с кровлей здания и фасадом, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

«На площадке задействованы 30 рабочих и 3 единицы техники. Завершается чистовая отделка помещений, ведется монтаж инженерных сетей — системы отопления и водоснабжения, монтаж силовых и слаботочных линий, фасадные и кровельные работы. На прилегающей территории ведется устройство проездов и площадок», — уточняется в сообщении.

Завершить все работы подрядчик планирует до 20 августа.

В рамках проекта работ в школе будут обновлены фасад и кровля здания, проведена внутренняя отделка помещений, установлено новое сантехническое и инженерное оборудование, поставлена новая мебель в классы.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 1 586,7 кв. метров. Обновленная школа откроет свои двери уже с началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.