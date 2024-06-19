сегодня в 11:30

Капремонт школы № 1 в округе Шатура завершен на 50%

В поселке Шатурторф на улице Интернациональная продолжается капитальный ремонт здания школы № 1. Общая стройготовность составляет 50%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках Президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования и финансируются за счет средств бюджета.

«На объекте задействованы 45 рабочих и 3 единицы техники. Строители ведут кровельные, фасадные работы, предчистовую отделку помещений, монтаж инженерных сетей и оборудования, благоустройство прилегающей территории», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, проложены новые инженерные сети, проведена внутренняя отделка помещений. Школу ждет поставка новой мебели и оборудования.

Здание школы построено в 1961 году. Его общая площадь составляет более 2,3 тысячи кв. м.

Завершить все работы планируется до 20 августа. В сентябре школа распахнет свои двери для учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.