Капремонт школы № 1 в Электростали завершен на 30%

На улице Пушкина в Электростали продолжается капитальный ремонт школы № 1. Общая строительная готовность объекта составляет 30%. Об этом сообщила пресс-служба областного минстроя.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке 80 рабочих и две единицы техники. Демонтажные работы завершены. Ведется монтаж кровли, кладка перегородок, электромонтажные работы, усиление дверных проемов, штукатурка стен. Подрядчик продолжает утепление фасадов здания. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Здание школы № 1 построено в 50-х годах. Его площадь более 3,7 тыс. кв. метров.

В ходе проводимых работ в школе обновят фасад, кровлю, входные группы и лестничные марши, а также заменят все инженерные сети и устаревшее оборудование. Классы, коридоры, столовая и другие помещения школы также приобретут новый облик. Здесь соберут и установят новую мебель.

Открытие намечено на 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.