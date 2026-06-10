сегодня в 13:30

Капремонт школы для детей с ОВЗ в Наро-Фоминске завершили на 70 процентов

Строительная готовность школы для обучающихся с ОВЗ на улице Калинина в Наро-Фоминском округе достигла 70 процентов. Работы ведут по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», открыть обновленное здание планируют в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании на улице Калинина, 15а. Сейчас подрядчик выполняет отделочные и общестроительные работы, ремонтирует кровлю и фасад, монтирует инженерные коммуникации.

В школе полностью обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории, установка новой мебели и оборудования. Завершить ремонт и открыть школу планируют в сентябре 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.