Капремонт школы-детского сада в Майдарово Солнечногорска завершили на 60%

На площадке задействованы 29 рабочих, два инженерно-технических работника и две единицы техники. Специалисты выполняют фасадные, кровельные, электромонтажные, отделочные работы, проводят устройство слаботочных систем, внутренних систем водоснабжения и водоотведения. Также подрядчик приступил к благоустройству.

«После ремонта значительно улучшатся условия пребывания и обучения детей. Мы понимаем ответственность и важность задачи, внимательно следим и за качеством работ, и за сроком их исполнения», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Площадь двухэтажного здания составляет 1 649 кв. м. После открытия в нем разместят четыре начальных класса и три группы дошколят.

Капремонт ведут за счет средств бюджета Московской области. В его рамках в здании меняют коммуникации: отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и кондиционирование, — модернизируют системы связи, видеонаблюдения, пожарной безопасности и охранной сигнализации, обновляют кровлю и фасад, обустраивают входную зону. Помещения оснастят современным оборудованием и мебелью.

Сдача объекта запланирована на сентябрь 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.