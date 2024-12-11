Капремонт Шаховской школы № 1 выполнили в рамках народной программы ЕР

В 2024 году Шаховская школа № 1 распахнула свои двери после капитального ремонта. Этот масштабный проект преобразил здание, создав комфортную и современную образовательную среду для учеников и учителей. Ремонт был выполнен в рамках народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба председателя совета депутатов, члена фракции «Единой России» Александра Голованова.

Работы охватили практически все аспекты школьной инфраструктуры: обновление фасада и внутренних помещений, замену кровли, обновление окон и дверей, перепланировку помещений, укладку нового напольного покрытия, установку современной системы отопления и вентиляции.

Представители «Единой России» совместно с родителями учащихся и руководством школы, осуществляли контроль за всеми этапами капитального ремонта. Регулярные визиты на объект, беседы с представителями подрядной организации, обсуждение вопросов сроков выполнения работ, качества используемых материалов и соблюдения техники безопасности — все это гарантировало высокое качество работ и соответствие проекта заявленным требованиям.

«Капитальный ремонт школы — это инвестиции в будущее, в наших детей. Современные, комфортные условия обучения, безусловно, положительно влияют на качество образования, стимулируют познавательную активность учащихся, способствуют раскрытию их потенциала и стремлению к новым достижениям», — подчеркнул председатель Совета депутатов, член фракции «Единой России» Александр Голованов.

Программа капитального ремонта школ является одной из ключевых инициатив «Единой России». Ее реализация осуществляется совместно с министерством просвещения и входит в народную программу Партии. Идея реализации программы была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.