Подходит к концу капремонт Сергиево-Посадской школы № 4

«До 28 августа строители закроют основной фронт. Дальше только небольшие доработки в режиме, не мешающем учебному процессу. Гарантия на работы подрядчиков составляет три года», — сообщил Сергей Александрович Пахомов. Сегодня он вместе с врип главы Сергиево-Посадского городского округа Сергеем Борисовичем Тостановским побывали на стройплощадке.

В ходе капитального ремонта выполняются работы по окраске стен, установке светильников, проведению пусконаладки, выносу мусора, монтажу входных групп, перил, оборудования системы видеонаблюдения, парапетных крышек и вентиляции. Параллельно идет благоустройство территории.

2 сентября школа откроет двери почти для 1000 своих учеников. Впервые с 1968 года новый учебный сезон начнется в полностью обновленном здании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.