Капремонт продолжается в стационарном отделении № 2 Люберецкой больницы

Стационарное отделение № 2 Люберецкой областной больницы (Ухтомская больница) — одно из старейших учреждений здравоохранения в Люберцах, оно построено в 1938 году. Общая площадь больницы более 5 тыс. кв. м. Работы по капитальному ремонту на сегодняшний день ведутся одновременно в двух корпусах: терапевтическом и хирургическом, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

По плану на первом этаже хирургического корпуса будет располагаться приемное отделение со смотровыми кабинетами врачей-специалистов и кабинеты функциональной и рентген-диагностики, на втором — лор-отделение на 25 коек со своей операционной и на третьем этаже отделение реанимации с двумя операционными.

В 4-этажном здании, куда ведет переход из хирургического корпуса, будет создан первый в Люберцах эндоскопический центр. Здесь пациенты сразу смогут пройти спектр исследований гастро- и колоноскопии, в том числе в состоянии медикаментозного сна — под наркозом. Второй и третий этаж здания займет отделение для лечения рака молочной железы и кожи, и четвертый этаж — отделение химиотерапии. Все палаты для пациентов будут оборудованы санузлами и душевыми. Больница будет оснащена новейшим современным оборудованием, что позволит получать жителям своевременную высококвалифицированную помощь.

Здание больницы преображается на глазах. В первом корпусе стационара рабочие завершают установку оконных блоков, ведут монтаж инженерных систем. До конца недели планируют закончить установку радиаторов. Приступили к внутренним отделочным работам. Каждое помещение, включая палаты, оснастят системой кондиционирования с возможностью индивидуальной регулировки температуры. Для удобства пациентов в палатах установят кнопки вызова врача.

По словам прораба подрядной организации Сергея Лебедева в скором времени в здании подключат отопление, строители приступят к монтажу фасадных панелей.

В ходе капитального ремонта в обоих зданиях проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, полностью заменят инженерные сети и сантехнику, окна и двери, выполнят внутреннюю отделку помещений. Больничные корпуса оснастят необходимым оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Работы ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Работы планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.