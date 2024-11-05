Капремонт общежития Красногорского колледжа завершат в 2025 году

В городском округе Волоколамск подвели итоги конкурса на капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа по адресу: город Волоколамск, пер. Новосолдатский, д. 3/2. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета.

«По итогам конкурса заключен контракт на проведение работ с ООО «МОНОЛИТ», — уточняется в сообщении.

В рамках технического задания в здании общежития будут выполнены кровельные и фасадные работы, утепление перекрытий, устройство водосточной системы, ремонт входной группы, заменены инженерные сети и выполнены внутренние отделочные работы. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.