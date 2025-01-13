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Капремонт общежития Красногорского колледжа в Волоколамске завершат в 2025 году

В Волоколамском муниципальном округе продолжается капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа, расположенного по адресу: город Волоколамск, пер. Новосолдатский, д. 3/2. Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Капремонт идет в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета. На объекте работают 14 человек, 4 единицы техники. Строители продолжают демонтаж стен и полов внутри общежития, после приступят к отделочным работам», — уточняется в сообщении.

В рамках технического задания в здании общежития, площадь которого 2 716 квадратных метров, будут выполнены кровельные и фасадные работы, утепление перекрытий, устройство водосточной системы, ремонт входной группы, заменены инженерные сети и выполнены внутренние отделочные работы. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.