Капремонт объектов здравоохранения в Ступине завершат в 2025 году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством и главами обсудил строительство и капремонт медучреждений. Ведется строительство подстанции скорой медицинской помощи в п. Михнево по современной модульной технологии. В здании разместятся диспетчерская служба, учебный класс и другие необходимые помещения, сообщает пресс-служба администрации округа Ступино.

«При реализации национального проекта мы построили ряд современных медицинских комплексов — несколько лет назад это были перинатальные центры, сейчас флагманом является ДКЦ имени Л. М. Рошаля. Мы уделяем огромное внимание современным технологиям, практикам, которые используются в мире. Это касается, в том числе, телемедицины. Она освобождает большое количество времени и у врачей, и у пациентов… И по-прежнему большое внимание уделяем поддержке, привлечению врачей», — сказал Андрей Воробьев.

Капитально ремонтируется инфекционный корпус ступинской больницы. Строительная готовность — 80%. Здесь расположатся отделения геронтологического профиля, паллиативной медпомощи, кожно-венерологического профиля и патологоанатомическая лаборатория.

«Строительная готовность поликлиники в п. Михнево — 52%. После завершения работ здесь появятся смешанная поликлиника, дневной стационар по профилю «Терапия», прием узких специалистов, лаборатория. Организуем амбулаторный хирургический прием с проведением малых оперативных вмешательств», — отметил глава округа.

О проведении капитального ремонта и строительства объектов здравоохранения в городском округе Ступино рассказал руководитель муниципалитета Сергей Мужальских. По словам Сергея Мужальских, для оснащения поликлиники приобретены рентген, флюорограф, маммограф, УЗИ экспертного класса и эндоскопическая стойка.

«После капремонта взрослой поликлиники в п. Малино (готовность — 47%) будут открыты приемы терапевтов и узких специалистов. Оснастим здание флюорографом и современным медоборудованием», — уточнил Сергей Мужальских.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.