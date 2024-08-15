Капремонт объектов образования в Павловском Посаде подходит к концу

В Павлово-Посадском городском округе продолжается капитальный ремонт объектов образования. Рабочие приступили к чистовой отделке помещений, прокладывают кабельные сети электроснабжения, освещения и пожарной безопасности, устанавливают сантехнику. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«1 сентября наши дети должны вернуться в свои отремонтированные школы и детский сад. У меня вызывают опасения некоторые объекты. Все замечания и пожелания я высказал подрядчикам. Также, мы обозначили конкретные сроки по сдаче учреждений для уборки и расстановки мебели» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Олегович Семенов.

В рамках народной программы партии «Единая Россия» в Павлово-Посадском городском округе капитально ремонтируются:

— МКОУ школа-интернат Павлово-Посадского городского округа;

— МОУ СОШ № 11 (РП Большие Дворы);

— Дошкольное отделение «Незабудка» МОУ «Гимназия»;

— Образовательный корпус МОУ «Лицей № 2 имени В. В. Тихонова» (бывшая школа № 4).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.