Капремонт начался в центре детского творчества Орехово-Зуевского округа

В рамках президентской программы по капремонту объектов образования в Орехово-Зуевском городском округе начался капитальный ремонт в здании центра детского творчества «Открытие». Строители приступили к демонтажным работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Капитальный ремонт будет осуществляться в рамках госпрограммы и финансироваться за счет средств бюджета Московской области.

В ходе ремонта подрядчик обновит фасад здания, кровлю и входные группы, заменит окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведет ремонт во внутренних помещениях.

Общая площадь составляет почти 1 тыс. кв. метров.

В этом году ЦДТ отмечает 85-летний юбилей. Перезагрузка станет подарком как для педагогов, так и для воспитанников.

Завершить капремонт подрядчик должен до начала осени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.