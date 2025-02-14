Капремонт многоэтажного дома в Шатуре на проспекте Ильича стартует весной

Жители дома № 53 по проспекту Ильича в м. о. Шатура обсудили с представителями администрации округа и подрядной организации предстоящий капремонт их панельной девятиэтажки. Во время встречи по видеосвязи руководитель проекта областного фонда капитального ремонта общего имущества МКД Анастасия Акиньшина обозначила примерные сроки капремонта, сообщает пресс-служба администрации округа.

По сообщению заместителя главы округа Сергея Пигуля, ремонт начнется в конце мая и завершится осенью. Работы будут проводиться в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы 2023–2025 годов.

В многоквартирном доме утеплят фасад с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Это избавит здание от промерзания, а значит в квартирах станет теплее и комфортнее. Также по словам подрядчика — заместителя генерального директора ООО «ТЦЛ» Александра Громова — рабочие осуществят замену окон в подъезде и обновят входные двери, будет проведен ремонт отмостки вокруг дома.

Работу специалистов на объекте будут еженедельно контролировать эксперты регионального управления технадзора капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.