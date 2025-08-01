Капремонт «младшего» здания Демиховского лицея в Орехово-Зуеве достиг 86%

«„Младшее“ здание Демиховского лицея для более 300 учеников распахнет свои двери 1 сентября. Обновленные современные классы, спортзал, спортплощадка, пищеблок… Строители уже завершают монтаж фасада и внутреннюю отделку, установили окна и двери. С нетерпением ждем открытия!» — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Школьное здание построили более 70 лет назад. Его площадь — 1402 квадратных метра. Проект капитального ремонта предполагал кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы, благоустройство прилегающей территории, закупку новой мебели и оборудования.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.