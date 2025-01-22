Капремонт медицинского стационара в подмосковном Перхушково завершен на 43%

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил ход капитального ремонта медицинского стационара в селе Перхушково: в 2025 году на его базе откроется региональный сосудистый центр. Работы финансируются из бюджета Московской области. Общая строительная готовность сейчас составляет 43%, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Проинспектировал ход капремонта с главным врачом Одинцовской больницы Андреем Фадеевым. На объекте сейчас активно ведутся работы: устанавливаются системы пожарной безопасности, прокладываются водоснабжение и канализация, армируются и монтируются необходимые конструкции. Штукатурные работы начнутся в феврале. Всего на площадке задействовано более 70 человек, — сказал Андрей Иванов. — С открытием регионального сосудистого центра качество здравоохранения в округе выйдет на новый уровень. Реализацию проекта держим на контроле».

Региональный сосудистый центр будет рассчитан на 163 койки. На его базе откроются отделения нейрохирургии, неврологии, нейро- и кардиореанимации, кабинеты томографии, а также 5 операционных для оказания своевременной помощи пациентам с инсультами и инфарктами. Парк медицинской техники составят два ангиографа, установки для МРТ и КТ, рентген-аппарат, современное оборудование для УЗИ и эндоскопии.

«На месте бывшего пищеблока, который не используется, мы сделаем прямой проход из приемного отделения — для максимально быстрой диагностики. Особенно учитывая, что у нас здесь будут пациенты по линии экстренной медицинской помощи. Одновременно сделаем вход для амбулаторных пациентов», — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.

Как сообщалось ранее, больничный комплекс в селе Перхушково был построен в 2003 году и для своего времени был одним из лучших в Московской области. Спустя 20 лет зданию потребовалось обновление, поэтому в 2023 году здесь стартовал масштабный капитальный ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.