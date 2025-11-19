Капремонт медицинского стационара в Перхушково достиг 80% в Одинцовском округе

Капитальный ремонт медицинского стационара в селе Перхушково в Одинцовском округе вышел на уровень 80% готовности. Работы планируется завершить до конца 2025 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В селе Перхушково продолжается капитальный ремонт медицинского стационара, на базе которого в 2026 году откроется региональный сосудистый центр. Сейчас в здании ведутся плиточные работы, окраска стен и монтаж слаботочных систем. На площадке задействовано 38 человек и 2 единицы техники.

По словам главы Одинцовского округа Андрея Иванова, все строительно-монтажные работы должны быть завершены до конца 2025 года. После этого специалисты приступят к пусконаладочным работам и регулировке систем жизнеобеспечения. В следующем году планируется установка дополнительной блочно-модульной котельной, которая обеспечит теплом не только обновленную больницу, но и Перхушковскую школу, ожидающую реконструкции. Запуск котельной намечен на осень 2026 года.

Работы финансируются из бюджета Московской области. Новый региональный сосудистый центр будет рассчитан на 163 койки. В учреждении откроются отделения нейрохирургии, неврологии, нейро- и кардиореанимации, кабинеты томографии, а также современные операционные для оказания помощи пациентам с инсультами и инфарктами. Медицинское оборудование центра будет включать два ангиографа, установки для МРТ и КТ, рентген-аппарат, а также современную технику для УЗИ и эндоскопии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.