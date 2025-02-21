Капремонт кровли жилого дома на Комсомольской в Люберцах завершат до конца июля

Капитальный ремонт кровли дома № 15 на улице Комсомольская в городском округе Люберцы планируют завершить до конца июля 2025 года, сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета.

«На встрече с жителями Люберец обсудили срок завершения капитальных работ на кровле дома 15 на ул. Комсомольская. Представители управляющей организации «ЛГЖТ», ГБУ УТНКР и подрядчиком ФКР МО «Ватага» провели обследование чердачного помещения и кровли. Специалисты подтвердили планируемый срок завершения работ — 30 июля 2025 года», — отмечается в сообщении.

Также для оперативного информирования жителей создан чат, где будут публиковаться актуальные новости о ходе работ, фотографии и ответы на вопросы. Специалисты из «ЛГЖТ» и «Ватага» будут регулярно мониторить чат и предоставлять обратную связь. Помимо этого жителям будет предоставлена возможность обращаться напрямую к представителям подрядчика для решения возникающих проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.