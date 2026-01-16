Капремонт корпуса школы №20 в Орехово-Зуеве выполнен на 35 процентов

В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт корпуса «Б» школы №20 имени Н.З. Бирюкова. Общая строительная готовность объекта превышает 35 процентов.

На объекте ежедневно работают более 40 специалистов. Ведутся внутренние общестроительные и отделочные работы.

Заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Дмитрий Немов отметил, что работы идут по графику, чтобы к началу нового учебного года дети и педагоги получили обновленное и безопасное пространство.

В рамках капремонта в здании проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, полностью заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, выполнят внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.