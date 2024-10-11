сегодня в 16:06

Капремонт корпуса и мастерских автодорожного колледжа в Бронницах сделан на 45%

Капитальный ремонт автомобильно-дорожного колледжа продолжается в городском округе Бронницы на улице Льва Толстого, 11. Работы осуществляются в рамках государственной программы и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В настоящее время на объекте работают 52 человека. Подрядчик занимается штукатуркой стен подвальных помещений, монтажом системы вентиляции и отопления, заменой оконных блоков, гидроизоляцией кровли.

В ходе проводимых работ в зданиях учебного корпуса и мастерских полностью заменят инженерные сети и оборудование, обновят фасады, проведут кровельные и ремонтные работы. Общая площадь зданий составляет 1 974,2 кв. метров.

Обновленный колледж откроется в I квартале 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.