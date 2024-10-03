Капремонт главного здания Дмитровской больницы завершены на 96%

В Дмитрове заканчивают выполнение капитального ремонта взрослого отделения Дмитровской областной больницы по адресу: ул. Больничная, 7. Строительно-монтажные работы по основной части здания завершены. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы на объекте ведутся в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

В настоящее время здесь работают 18 человек и 1 единица техники. Подрядчик завершает работы по чистовой отделке подвального помещения, ведутся пуско-наладочные работы, клининг помещений, установка мебели и специализированного оборудования.

Прием пациентов в больнице не останавливался ни на день. На время ремонта изменена маршрутизация, чтобы жители во время посещения больницы не испытывали неудобств.

Завершить все работы на объекте планируется в ноябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.