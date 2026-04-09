Капремонт гимназии № 23 в Химках выполнен более чем на 50%

Капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23 в микрорайоне Сходня в Химках выполнен более чем на 50%. Работы ведутся на улице Тюкова, 8, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В основном корпусе гимназии № 23 строители полностью завершили демонтаж. Сейчас идут общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, а также монтаж инженерных коммуникаций. На площадке задействованы 60 человек и одна единица техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.