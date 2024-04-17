Капремонт фасада дома на улице Механизаторов проведут в Солнечногорске

В рамках программы фонда капремонта в доме № 3А по улице Механизаторов в Солнечногорске проведут такие виды работ, как ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем, ремонт балконных плит, замену окон в местах общего пользования, замену дверей и козырьков в подъездах, ремонт отмостки, сообщается на сайте администрации горокруга.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля «Управления технического надзора капитального ремонта».

«На текущий момент работы выполнены на 10%. На объекте работает бригада в количестве 11 человек. Площадь работ составляет более 2 тыс. кв. метров», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Дмитрий Чистяков.

Всего в этом году в Солнечногорске капитальный ремонт по тем или иным видам работ проведут в 87 многоквартирных домах. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.