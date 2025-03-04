Капремонт двух зданий центра образования № 30 в Электроуглях идет полным ходом

Капремонт школ является одним из важных направлений в создании современной образовательной инфраструктуры. Отремонтированные помещения, современное оборудование и новая мебель — все это значительно помогает улучшить условия для организации учебного процесса. Депутат Богородского округа Олег Кобляков в рамках федерального партийного проекта «Новая школа» вместе с родительским комитетом проверил ход капремонта двух зданий центра образования № 30 в городе Электроугли по адресу: Маяковского, 12 и 34. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте работают 47 человек, 1 единица техники.

Общая площадь здания составляет 7,2 тыс. кв. метров В рамках капремонта будет обновлен фасад и кровля здания, проведут замену всех инженерных систем, сантехнического оборудования, внутреннюю отделку помещений, закупят современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала, пищеблока.

«В целом, работы ведутся согласно графику, отставаний по срокам нет. Открытие объектов планируется уже в сентябре этого года», — уточнил депутат Кобляков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.