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Капремонт Дворца культуры в Ступине завершен на 75%

Ход ремонтных работ во Дворце культуры проверила заместитель главы городского округа Ступино Юлия Калинина. Строители завершили 75% запланированных на 2024 год работ. На объекте трудятся более 80 рабочих и 2 единицы техники, для проведения работ используются качественные современные материалы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты восстанавливают исторические элементы интерьера — росписи потолков, лепнину и колонны.

«Ведутся работы по укладке паркета, ремонту центральных лестниц театральной части, установке нового оборудования. Рабочие выполняют замену механики сцены, готова к установке новая одежда сцены», — рассказала Юлия Калинина.

Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории учреждения культуры. У Дворца культуры уложена новая плитка, высажены ели, отремонтировано освещение, установлена подсветка здания, ведется обустройство парковки.

Все работы направлены на создание комфортной и эстетически привлекательной среды для гостей и жителей города.

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