Капремонт Дворца культуры в Ступине выполнен на 90%

«На объекте работает около 90 человек, к концу 2024 — началу 2025 года планируем завершить все работы в левом крыле», — сказал Сергей Мужальских.

Ремонтные работы на объекте исполнены более чем на 90%.

На данный момент завершены работы по архитектурной подсветке здания, в стадии завершения благоустройство прилегающей территории и отделочные работы в театральной части, активно ведутся отделочные работы в левом крыле, а также замена механики сцены, параллельно идет переоснащение всех помещений оборудованием и мебелью. Как отметила директор Дворца культуры Юлия Шалыгина, интерьеры большинства помещений сохранят исторический вид: восстановлена художественная роспись и лепнина в залах, обновлена венецианская штукатурка.

Вместе с тем, во Дворце полностью заменены инженерные сети: электрика, отопление, установлена новая вентиляционная система, пожарная сигнализация и система безопасности, укреплены межэтажные перекрытия и во всем здании заменено напольное покрытие.

После ремонта отдельный вход и санузел планируется в детской библиотеке, появятся и другие функциональные помещения.

«В правом крыле здания уже проходят занятия и проводятся мероприятия. В декабре планируем возобновить работу Большого зала. Сейчас активно готовимся к новогодним представлениям для детей», — рассказала Юлия Шалыгина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.