Капремонт дошкольного отделения школы Орехово-Зуевского округа завершен на 40%

сегодня в 13:48

В г. Дрезна Орехово-Зуевского городского округа, в рамках президентской программы по капремонту, продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Дрезненской школы № 1. Стройготовность достигла 40%. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстроя.

«На площадке задействованы 56 рабочих и 3 единицы техники. Сейчас проводятся демонтажные работы в главном и малом корпусах, устройство перегородок, инженерные работы, устройство пола и проемов, фасадные работы и демонтаж старой кровли», — добавили в министерстве.

Общая площадь объекта образования составляет 1,4 тыс. кв. метров.

Открыть для малышей садик планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.