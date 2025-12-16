Капремонт дошкольного отделения Апрелевской школы № 3 выполнен на 25%

На улице Пойденко, 8, города Апрелевка Наро-Фоминского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту детского сада № 22 при «Апрелевской школе № 3». Строительная готовность объекта превысила 26%, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящий момент на объекте строители полностью завершили демонтажные работы, ведут ремонт кровли, общестроительные и отделочные работы», — сообщает ведомство.

В рамках капремонта в здании детского сада площадью 1 070,3 квадратных метров, отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы, модернизируют пищеблок. По-новому после переделки будут выглядеть входные группы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения. Родители малышей смогут убедиться, насколько комфортно и уютно стало в детском саду после завершения работ.

Обновленный детский сад должен быть готов к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.