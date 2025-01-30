Капремонт дома на улице Южной завершается в Реутове

В городском округе Реутов близится к завершению капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: ул. Южная, д. 10, сообщает пресс-служба администрации округа.

Панельный дом 1992 года постройки насчитывает 14 этажей и 5 подъездов. Он обновляется в рамках региональной программы капитального ремонта. Ход работ находится под строгим контролем экспертов Управления технического надзора капитального строительства Московской области.

В ходе ремонта выполнена замена инженерных коммуникаций: системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и водоотведения. Завершается обновление фасада здания. Для утепления стен используется современная бескаркасная система, которая улучшает теплоизоляцию, защищает от влаги и продлевает срок эксплуатации дома.

Важно отметить, что все работы проводятся без расселения жильцов, что позволяет минимизировать неудобства для жителей.

Эксперты ГБУ МО «УТНКР» следят за соблюдением всех технологических процессов, качеством материалов и соответствием объемов работ сметной документации. Эта организация играет важную роль в реализации ключевых программ Московской области, а также участвует в восстановлении инфраструктуры в новых регионах России.

Подробнее о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно узнать на официальном сайте: utnkr.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.