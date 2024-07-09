Капремонт дома 1980 г постройки провели в Воскресенске

В доме № 5 по улице Светлая в Воскресенске завершился капитальный ремонт фасада. Этот панельный дом, построенный в 1980 году, имеет 4 подъезда и 5 этажей, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы проводились в рамках программы капитального ремонта, включающей в себя: ремонт фасада с применением бескаркасной системы утепления; замену окон в местах общего пользования; ремонт балконных плит; ремонт и замену подъездных козырьков; замену входных дверей в подъезды; ремонт отмостки; ремонт систем газоснабжения с установкой датчиков контроля загазованности.

Площадь выполненных работ составила более 4 тыс. кв. метров. Специалисты подрядной организации также приступили к ремонту плоской крыши.

«Мы продолжаем активно улучшать жилищные условия в регионе. Завершение капитального ремонта фасада дома на улице Светлая в Воскресенске — это очередной шаг к созданию комфортной и безопасной среды для наших граждан. Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок, с соблюдением всех строительных норм и правил», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Проверить, включен ли дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте Фонда по ссылке или самостоятельно в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.