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Капремонт ДК «Павлово-Покровский» в Подмосковье завершат до конца 2024 года

Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде проводится капитальный ремонт. Сейчас идет устройство кровли. Изменения ждут и территорию рядом со зданием. Ее планируют благоустроить и озеленить, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Общая площадь здания составляет 5,7 тыс. квадратных метров.

Культурное учреждение было открыто почти сто лет назад, в 1929 году. Оно всегда имело большую популярность среди жителей. На его базе организовано большое количество кружков для детей и представителей старшего поколения. Занимаются танцевальные, музыкальные и театральные коллективы.

Жители округа давно просили модернизировать учреждение. На время ремонта все клубные формирования продолжают свою деятельность на базе других учреждений.

До конца 2024 года объект планируют ввести в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.