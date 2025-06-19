Капремонт детского сада в селе Кудиново Богородского округа идет полным ходом

сегодня в 13:15

В здании детского сада Центра образования № 35 в селе Кудиново Богородского округа продолжается капитальный ремонт. Депутат Мособлдумы Марк Черемисов вместе с директором дошкольного отделения Аллой Назаревич, депутатом Богородского округа Валерием Пылаевым и начальником отдела капитального ремонта БГО Олегом Лобановым подробно ознакомился с уже выполненными этапами ремонта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день практически завершена внутренняя отделка, ведется установка оборудования и инженерных систем. Проверяющие отметили, что вся проделанная работа соответствует установленным стандартам и требованиям безопасности.

Особое внимание уделяется соблюдению сроков. Объект планируют открыть уже в сентябре текущего года.

«Благодаря профессионализму и ответственности всех участников, реализация данного важного социального объекта плавно приближается к завершению», — отметил Марк Черемисов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.