Капремонт детского сада «Ручеек» в Пушкинском округе выполнен на 30%

В Пушкинском округе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Ручеек» образовательного комплекса № 5. Подрядная организация выполняет внутренние отделочные работы и замену инженерных сетей. На объекте задействованы 18 рабочих и 3 единицы техники.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в рамках нацпроекта «Семья». В здании площадью 1 050 кв. м, построенном в 1962 году, обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, а также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы ведутся во всех групповых помещениях и пищеблоке.

Фасад здания будет обновлен, а прилегающая территория благоустроена. Открытие обновленного детского сада запланировано до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.