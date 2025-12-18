Капремонт детского сада при школе № 16 в Серпухове выполнен на 25%

В здании дошкольного отделения школы № 16 на ул. Космонавтов, д. 18, в Серпухове продолжается капитальный ремонт. Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 25%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящий момент на объекте работают 40 человек, 1 единица техники. Строители занимаются демонтажными, общестроительными и отделочными работами, также осуществляют ремонт кровли», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь школьного здания — 2 943,2 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования должно в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.