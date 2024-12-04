Капремонт детского реабилитационного центра в Реутове завершат в апреле

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко провел обход для контроля капитального ремонта здания реабилитационного центра «Родничок» на улице Дзержинского, 5а. До ремонта в центре получали помощь более 150 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас готовность уже достигла 40%. Строители занимаются отделкой стен, прокладкой электрического кабеля, проводятся сантехнические работы по установке труб. Обсудили, что вокруг здания нужно провести качественное благоустройство», — рассказал Филипп Науменко в своем Телеграм-канале.

При проекте капитального ремонта были учтены пожелания родителей. Здесь откроется бассейн. Каждая комната будет иметь свою специализацию. Ранее несколько специалистов могли принимать в одном помещении.

Сотрудники центра получили премию губернатора Московской области за разработку системы комплексной реабилитации, теперь они смогут реализовать наработки в обновленном здании.

Открытие центра очень ждут не только дети. Пока ребята занимались со специалистами, их родители могли пойти на лечебную физкультуру, вязание, швейное дело или сделать что-то в гончарной мастерской. Здесь же проходили занятия старшего поколения в рамках региональной программы «Активное долголетие».

Капитальный ремонт планируют завершить в апреле. После работ реализация всех программ продолжится. Всего в этом году в Реутове обновили 10 учреждений социального обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.