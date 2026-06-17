Капремонт детсада в Наро-Фоминском округе выполнен на 80%

Капитальный ремонт детского сада № 22 при Апрелевской школе № 3 на улице Пойденко в Апрелевке выполнен более чем на 80%. Работы проводят по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад расположен по адресу: улица Пойденко, 8 в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа. Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Общая строительная готовность объекта превышает 80%.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.