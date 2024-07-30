Капремонт детсада в Королеве завершат в августе

К концу августа в Королеве завершатся работы по капитальному ремонту детского сада — дошкольного отделения гимназии № 11 на улице Садовой. Реконструкция проводится по президентской программе, сообщает пресс-служба ведомства.

Масштабные строительные работы здесь уже практически полностью выполнены, установлены новые эвакуационные лестницы, завершается монтаж систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, проводится финишная отделка помещений, установка сантехники, светильников, реконструкция входных групп, рабочие приступили к благоустройству территории.

Полностью обновленный детский сад будет оборудован современной системой видеонаблюдения и подключен к системе «Безопасный регион».

Детский сад на улице Садовой — не единственный образовательный объект, в котором в этом году ведется капитальный ремонт. Также в рамках президентской программы в Королеве обновляются две школы — № 10 и 22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.