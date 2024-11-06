Капремонт детсада проведут в подмосковной деревне Васильевское
Фото - © Пресс-служба Г.о. Серпухов
Детский сад в деревне Васильевское включен в программу капитального ремонта по президентской программе. В следующем году дошкольное учреждение отметит 55-летний юбилей, сообщает пресс-служба администрации горокруга Серпухов.
Здание 1970 года постройки нуждалось в капитальном ремонте. На данный момент проводятся конкурсные процедуры, по завершении которых подрядчик приступит к работам. Запланирована полная перезагрузка: ремонт кровли, замена инженерных коммуникаций и окон, внутренняя отделка помещений, новая мебель и оборудование.
Дошкольное отделение Пролетарской школы посещают 89 детей из деревни Васильевское и других близлежащих населенных пунктов.
«В настоящее время тщательно прорабатываем варианты распределения ребят в другие учреждения. Планируемый срок завершения работ — четвертый квартал следующего года», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.