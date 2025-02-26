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Капремонт «Демиховского лицея» в Орехово-Зуевском округе выполнен на 20%

В Орехово-Зуевском округе продолжается капитальный ремонт второго корпуса «Демиховского лицея» по адресу: д. Демихово, ул. Заводская, дом № 7. Работы выполнены на 20%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте общей площадью более 1 400 кв. метров завершаются демонтажные работы, ведется установка лесов под устройство фасада, установка стеклопакетов, предчистовая отделка помещений», — уточняется в сообщении.

Важная задача, стоящая перед строителями — сохранять архитектурный стиль здания. Его оформление будет перекликаться с Демиховским Домом культуры.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренних отделочных работ.

Будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Открытие обновленного корпуса запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.