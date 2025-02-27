Капремонт Авсюнинской школы в Орехово-Зуевском округе завершен на 50%

В Орехово-Зуевском городском округе продолжаются работы по капитальному ремонту Авсюнинской средней школы. Более чем на 50% завершены демонтажные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Сняли полы, двери, начали счищать потолочную плитку», — рассказал бригадир Юрий.

В здании, площадью почти три тысячи квадратных метров, планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние отделочные работы.

Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, установлена новая мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.