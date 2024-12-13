Капремонт амбулатории завершается в поселке Бакшеево округа Шатура

В этом году было передано несколько помещений шатурской больнице, расположенной по адресу: ул. 1 Мая, 7а. Это решение направлено на улучшение доступности и качества медицинских услуг для населения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по переоборудованию амбулатории проводятся в соответствии с требованиями регионального стандарта. В первую очередь, были обновлены инженерные сети, что обеспечит надежное и безотказное функционирование всех коммуникаций медицинского учреждения. Замена окон на современные стеклопакеты позволит не только улучшить внешний вид здания, но и создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.

На завершающем этапе ремонта проводится косметический ремонт, который придаст амбулатории свежий и современный вид. Завершение всех работ запланировано на 20 декабря текущего года. После этого, до конца года, планируется закупить и установить необходимую мебель, чтобы обеспечить полноценное функционирование нового медицинского учреждения.

В обновленной амбулатории будут принимать врач общей практики и педиатр. Более того, в амбулатории будет открыт дневной стационар на 10 коек, что позволит в дальнейшем оказывать стационарные услуги без необходимости госпитализации в больницу.

Ожидается, что данное медучреждение будет обслуживать более тысячи взрослых пациентов и более 200 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.