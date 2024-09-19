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Капитальный ремонт в школе № 5 Лобни планируют завершить до конца года

Работы по капитальному ремонту школы № 5 в городском округе Лобня завершат до конца года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящий момент идет монтаж оконных конструкций и утеплителя фасада. Строители укладывают пароизоляционную пленку для кровли, монтируют перекрытия над актовым и спортивным залами.

До середины октября специалисты закроют тепловой контур — установят все окна и двери. После этого в здание начнут подавать тепло.

Ежедневно на объекте трудятся более 20 рабочих и 3 единицы техники.

Обновленная школа будет полностью соответствовать современным стандартам.

Здание образовательного учреждения было построено в 1960 году и давно нуждалось в капитальном ремонте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.