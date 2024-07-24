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Капитальный ремонт школы в Домодедове планируется завершить к 25 августа

Капитальный ремонт школы в городском округе Домодедово в селе Красный Путь, на улице Школьная, дом 1, планируется завершить к 25 августа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здание школы отремонтировано на 75%.

Работы ведутся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

Общая площадь трехэтажного здания 4 479,5 тысячи квадратных метров.

На площадке 42 рабочих и 3 единицы техники. Выполняется чистовая отделка помещений — устройство потолков, покраска стен, монтаж сантехнического оборудования, монтаж и расключение щитового оборудования и фасадные работы. Также строители проводят работы по устройству входной группы и внешнего ограждения. Работы проводятся в графике.

В ходе капитального ремонта школа получит современное инженерное оборудование, обновлённые фасад и кровлю, отремонтированные внутренние помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.