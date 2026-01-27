Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» продолжается в Можайском округе

В деревне Мокрое Можайского округа продолжается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента». Работы ведутся в рамках государственной программы и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Можайском округе более 40 специалистов продолжают капитальный ремонт школы «Созвездие Вента», расположенной в деревне Мокрое. Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделке помещений, установке окон и ремонту кровли. Одновременно ведется монтаж инженерных систем.

В здании 1969 года постройки обновят фасад, входную группу, проведут внутреннюю отделку, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. В рамках капитального ремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Работы проходят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.