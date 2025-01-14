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Капитальный ремонт школы № 8 в подмосковном Пересвете завершат к 1 сентября

В городе Пересвет Сергиево-Посадского округа продолжается капитальный ремонт здания школы № 8, расположенного по адресу: ул. Мира, д. 13. Демонтажные работы завершены на 65%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке задействованы более 20 рабочих и 2 единицы техники. Подрядчик завершает работы по демонтажу внутренних конструкций и приступает к общестроительным работам», — уточняется в сообщении.

Общая площадь здания — 4,3 тысячи квадратных метров. Работы на объекте проходят в рамках президентской программы по капремонту школ.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы после ремонта запланировано в начале сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.