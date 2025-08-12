Капитальный ремонт школы № 7 в Долгопрудном завершат до конца августа

Капитальный ремонт в школе № 7 в Долгопрудном планируют завершить до 25 августа. Подрядчик ведет внутренние отделочные работы, монтаж дверей, установку подоконников, фасадные работы и благоустройство территории. Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На площадке более 100 рабочих и 3 единицы техники. В здании ведется обновление инженерных сетей и коммуникаций, отделочные работы в кабинетах — покраска стен, укладка линолеума, монтаж дверей, устройство слаботочных сетей, благоустройство территории и приведение помещений в соответствие с требованиями безопасности.

Совместно с инициативной группой родителей, чей ежедневный контроль проходит на объекте, составлена дорожная карта завершения работ:

Сроки:

Готовность 3 этажа — до 15.08.2025;

Готовность 2 этажа — до 20.08.2025;

Готовность 1 этажа — до 25.08.2025;

Готовность актового зала и столовой — до 20.08.2026;

Готовность спортзала — до 25.08.2025;

Фасад — до 20.08.2025;

Благоустройство территории — до 20.08.2025.

По мере готовности кабинетов школы будет вестись их генеральная уборка, расстановка мебели.

Завершение всех работ до 25.08.2025

Открытие школы — 1 сентября.

После открытия основного здания школы начинаются работы по выносу инженерных сетей на участке строительства нового учебного корпуса на 1,5 тыс. мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.